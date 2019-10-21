РИАМО - 21 окт. В понедельник в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев выделил важные векторы в развитии экономики, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Так, Воробьев отметил важность привлечения инвестиций и создания рабочих мест в регионе.

«Для нас стратегически важно находить способы поддержки и привлечения иностранных и российских инвесторов, чтобы обеспечить прочную экономику и создать достойные рабочие места, особенно в отдаленных территориях. Надеюсь, что наш инвестиционный блок покажет высокие результаты в этой очень важной работе», - сказал Воробьев.

На совещании он также напомнил о скором подведении итогов проделанной в регионе работы по благоустройству.

«Заканчивается сезон благоустройства, активная фаза дорожных работ. Эти вопросы мы подробно рассмотрим на открытой части заседания правительства», - отметил Воробьев.