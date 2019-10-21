РИАМО - 21 окт. Количество пересадок увеличится до девяти на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Шесть станций Калужско-Рижской линии Московского метрополитена на сегодняшний день связаны пересадками с другими линиями столичной подземки», – заявил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Количество пересадок увеличится до девяти после того, как заработают Большая кольцевая и Коммунарская линии. Можно будет пересесть со станций «Рижская» и «Калужская» на «Ржевскую» и «Воронцовскую» Большой Кольцевой, и с «Академической» на одноименную станцию Коммунарской ветки.

Также пассажиры «оранжевой» линии смогут пересесть на три Московских центральных диаметра, МЦД-2, 3 и 4.

Запускать станции на Большом кольце будут поэтапно. Станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии московского метро могут ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, ранее станцию планировали открыть в 2022 году.

Коммунарская линия протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Линия будет возводиться несколькими участками. Строительство планируется завершить до конца 2023 года.