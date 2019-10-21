РИАМО – 21 окт. ВЦИОМ совместно с центром политической конъюнктуры провел опрос, в котором у респондентов спрашивали, кто из популярных киногероев мог бы стать президентом, на первом месте оказался Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны», сообщает kp.ru.

«В мае 1999 года было проведено масштабное исследование – у россиян спросили, каким они видят идеального президента, а также кто из популярных киногероев мог бы им стать. Большинство респондентов из предложенных списков выбрали реформатора Петра I, которого сыграл Николай Симонов, и маршала Жукова», – отмечается в материале.

Спустя 20 лет был проведен аналогичный опрос. Перед тем, как представить респондентам список из 11 киногероев, у них спросили, какие три качества наиболее важны для политика.

Важнейшими опрошенные назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), а также близость к народу (26%). Кроме того, некоторые участники исследования отметили важность умения эффективно организовывать работу подчиненных (25%), хорошей информированности о положении дел в стране (21%) и наличия четкой программы действий (18%).

По итогам опроса самым лучшим кандидатом на пост президента 20% респондентов назвали Штирлица. На втором месте оказался профессор Преображенский из картины «Собачье сердце» (12%), за ним с небольшим отрывом следует герой Данила Багров из фильма «Брат» (11%). На четвертом месте расположилась героиня Мария Швецова из «Тайн следствия» (также 11% респондентов), а на пятом – Екатерина из фильма «Москва слезам не верит» (9%).

Далее следуют Валерий Харламов из «Легенды №17» (6%), Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» (4%) Саша Белый из сериала «Бригада» (4%), отец Анатолий из кинофильма «Остров» (3%), Андрей Викторович Обнорский (2%) и Антон Городецкий из «Ночного дозора» (1%).