РИАМО – 21 окт. Эксперты Роскачества рассказали, как защитить персональные данные в случае кражи смартфона, один из вариантов – регулярно делать резервное копирование, файлы хранить только в облачном хранилище, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Нужно активировать возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью можно заблокировать доступ к данным и даже стереть их. Кроме того, эксперты рекомендуют использовать сложный ПИН-код или вход по биометрическим данным», — говорится в сообщении.

Как отметили эксперты, чтобы защитить личные данные при краже смартфона, нужно регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы хранить только в облачном хранилище.