РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 окт. В ДТП на территории Королева за девять месяцев текущего года пострадали 10 детей, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

Всего за 9 месяцев этого года на дорогах Подмосковья зарегистрировано 396 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 9 юных участников дорожного движения погибли и 426 получили травмы различной степени тяжести.

«На территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по горокругу Королев в текущем году (за 9 месяцев – ред) в результате девяти ДТП травмы получили 10 детей. Все пострадавшие – жители Королева и Щелкова. За аналогичный период прошлого года в ДТП пострадали 9 подростков», – сказала Фадеева.

С наступлением осени световой день стал короче. Наибольшее количество ДТП на дорогах происходит именно в темное время суток. В результате проведенного анализа в 2019 году было выявлено, что большая половина ДТП с детьми происходит в период с 15:00 до 21:00.

«В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в осенний период с 21 октября по 10 ноября текущего года на территории города Королев Московской области проводится массовое целевое профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», – добавила Фадеева.

За время операции инспекторы проверят состояние улично-дорожной сети в местах массового нахождения детей. По выявленным недостаткам будут приняты безотлагательные меры по их устранению.

При несении службы особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на соблюдение ПДД водителями при проезде пешеходных переходов, а также на соблюдение скоростного режима и правил перевозки детей.