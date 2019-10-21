РИАМО - 21 окт. В Подмосковье и Москве с вечера 21 октября и до утра 22 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московском регионе из-за тумана объявили с 21:00 21 октября до 09:00 22 октября. С 9 часов 22 октября до 7 часов 24 октября предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также в Брянской, Орловской, Липецкой, Курской и Белгородской областях.

В Московском регионе в ночь на 22 октября в отдельных районах ожидается туман. Будет облачно, температура составит 9-11 градусов. Днем будет 10-12 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.