РИАМО - 21 окт. В центре столицы обнаружили склад незарегистрированных медицинских изделий и лекарственных препаратов, все это хранилось в помещении с тараканами, говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора по Москве и Подмосковью.

«В рамках административного расследования сотрудники территориального органа 17 октября выехали в жилой дом в центре Москвы, где располагается склад ООО «Армоик», реализующего медицинские изделия и инъекционные лекарственные средства коммерческим организациям и частным лицам, осуществляющим медицинскую деятельность по профилю «Косметология», – отмечается в сообщении.

Склад располагался в элитном жилом доме. Рядом с препаратами и изделиями нашли много мертвых тараканов, там же бегали живые насекомые, рядом находились продукты питания, в том числе алкоголь.

На препараты и изделия наложили арест, все это будет изъято и направлено на экспертизу. Следственный комитет решит вопрос о возбуждении уголовного дела.