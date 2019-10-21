РИАМО – 21 окт. Сентябрьское тепло продолжает радовать москвичей, предстоящая среда, 23 октября, может стать самым теплым днем на этой неделе, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода, установившаяся в столице, балует рекордным теплом и отсутствием дождей.

«Сегодня, 21 октября, после обеда Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона, который перемещается по северу ЕТР. Он отметится дождем, может выпасть до 5 миллиметров осадков», – говорится в сообщении.

Влияние фронта сохранится местами и в ночь на вторник, но дождь станет небольшим. Температура ночью в Москве около девяти градусов, по области 5-10.

«Днем за счет адвекции холодного воздуха температура значительно не повысится, в столице 10-12 градусов, по области 8-13 градусов. Среднесуточная температура выше климатической нормы на 6 градусов», – уточняется на сайте. В середине недели на «вахту» погоды заступит антициклон, атмосферное давление будет расти и до конца рабочей недели существенных осадков не ожидается.

В среду ночью при прояснениях станет прохладнее, в Москве шесть-восемь градусов, днем проглянет солнце, температура повысится до 13-15 градусов.

И это, скорее всего, будет самый теплый день на этой неделе, подчеркивается в материале.

«В четверг и пятницу облачно с прояснениями, по ночам 5-10, днем 8-13 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду», – добавляется на сайте.

Несмотря на понижение температуры, ее среднесуточное значение останется выше климатической нормы на два-четыре градуса, и будет соответствовать последней декаде сентября.