РИАМО – 21 окт. Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства прогнозируют рост стоимости ОСАГО в России, к такому выводу они пришли после исследования, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты отметили, что на рынке отсутствует высокая конкуренция, которая могла бы быть сдерживающим фактором цен.

«Мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис при этом показатели убытков и комиссионных расходов, как минимум, не улучшаются», – заявляют авторы исследования.

При этом они не нашли ответа на вопрос, когда вырастут цены на полис ОСАГО, до или после реформы.

Закон о либерализации ОСАГО был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле. Предлагается отменить коэффициенты мощности и территории, а также дальнейшее расширение тарифного коридора. Это приведет к тому, что страховщики смогут самостоятельно устанавливать ставки на ОСАГО.