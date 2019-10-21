РИАМО - 21 окт. Утром в столице зафиксировали рекорд температуры для 21 октября – столбик термометра на ВДНХ поднялся до плюс 14,4 градуса, в течение дня температура поднимется еще выше, сообщается на сайте «Метеовести».

«В 10:00 в Москве на метеостанции ВДНХ зафиксирована температура воздуха плюс 14,4 градуса, это на 0,1 градуса превышает предыдущий рекорд температуры, зафиксированный в столице в 1984 году. Сегодняшний день уже стал самым теплым днем 21 октября за всю историю метеорологических наблюдений на метеостанции (68 лет)», — говорится в сообщении.

Повышение температуры продолжится. К вечеру температура может превысить предыдущий рекорд на 1,5 – 2 градуса.