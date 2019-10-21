РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. Свыше 70 жителей Подольска приняли участие в уборке территории лесного участка от мусора и сухой травяной растительности в ходе акции «Чистый лес», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории лесного участка Детского парка культуры и отдыха в Подольске 20 октября прошла ежегодная акция «Чистый лес», организованная при поддержке администрации округа и детского клуба «Дракоша». В мероприятии приняли участие активисты подольской организации «Российский союз молодежи», волонтерский отряд «Максимум», школьники и другие.

«Было сформировано 10 групп по уборке территории, в каждой по 5-10 человек. Ребятам выдали по 10 мешков для сбора мусора. Всего в очистке территории лесного участка площадью 7 гектаров от сухой травянистой растительности, валежника и мусора участвовало более 70 активистов округа. Акция проводится регулярно – осенью и весной», – говорится в сообщении.

В ходе уборки из леса вывезли стеклянные и пластиковые бутылки, залежавшиеся трухлявые бревна, неиспользованные строительные материалы. По окончании уборки все желающие могли посетить веревочный парк и поиграть в лазертаг.