РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 окт. Ученица школы №3 подмосковных Котельников Людмила Левченко стала третьей на областной конференции юных биологов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Московском государственном областном университете в понедельник состоялась конференция юных биологов. Представлять Котельники на областной конференции отправилась ученица 10 класса школы №3 Людмила Левченко.

«Левченко выступила с проектом «Биосфера-3». Предварительно участники конференции прошли строгий отбор жюри. Левченко стала призером в номинации «Ботаника» и получила диплом 3-й степени», – говорится в сообщении.

Победителей и призеров наградили дипломами и подарками.

Конференция юных биологов проводится в рамках регионального проекта «Наука в Подмосковье».