РИАМО - 21 окт. Делегация фермеров из Нидерландов посетила козоводческий ферму в Пушкинском городском округе Подмосковья, иностранные аграрии высоко оценили хозяйство «Царство золотого петушка», специализирующееся на разведении молочных овец породы ассаф, а также коз зааненской, нубийской и альпийской пород, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Голландские фермеры, занимающиеся молочным козоводством, ознакомились с работой нашего хозяйства «Царство золотого петушка». Состоялся обмен опытом, в частности, обменялись рекомендациями по кормлению и содержанию коз и овец молочных пород», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, иностранные делегаты отметили высокотехнологичное и перспективное предприятие, а по итогам встречи глава КФХ Нина Муляк обсудила с коллегами вопрос поставок в хозяйство племенного молодняка коз, а также козлов-производителей.

Разин также подчеркнул, что региональные власти оказали хозяйству господдержку на развитие производства на общую сумму порядка 50 миллионов рублей.

«В настоящее время на ферме завершается строительство цеха по переработке козьего и овечьего молока мощностью переработки – семь тонн молока в сутки. Молоко овец и коз, все мы знаем, является прекрасным сырьем для изготовления сыров и кисломолочной продукции. И совсем скоро на прилавки поступит качественная и вкусная продукция еще одного нашего хозяйства», - отметил Разин.

В свою очередь представители сельхозпредприятий Нидерландов пригласили главу хозяйства «Царство золотого петушка» провести ответный визит, чтобы продолжить обмен опытом.