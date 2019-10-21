РИАМО - 21 окт. При поступлении в вузы Московской области с 2019 года начали действовать новые требования при целевом наборе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С этого года до заключения целевого договора с будущими абитуриентами проводится профориентационная работа, благодаря которой значительно повысился уровень подготовки и осознанности будущих студентов», – заявила Забралова.

По ее словам, в 2019 году по договору о целевом обучении поступило 929 абитуриентов, что составляет 25% от общего количества первокурсников.

«Теперь квота устанавливается правительством Московской области с учетом потребности экономики Подмосковья в квалифицированных кадрах. После завершения обучения выпускник должен отработать в организации, с которой заключил целевой договор, не менее трех лет. Такой формат особенно востребован у абитуриентов педагогических направлений», – подчеркнула Забралова.