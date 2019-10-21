РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 окт. За минувшую неделю в Единую диспетчерскую службу Королева поступило более 4 тысяч звонков от жителей, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

«За неделю, с 14 октября по 21 октября, диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 4 тысяч звонков. Закрыто по результатам исполнения с учетом предыдущего периода более 4,8 тысячи заявок, что составило 93% за отчетный период», – говорится в сообщении.

Почти тысяча заявок касались санитарного содержания дворов и подъездов, 932 заявки жители оставили на ремонт сантехники. Также жители жаловались на плохое электроснабжение и проблемы с отоплением.

Оставить заявку в ЕДС можно по телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».