РИАМО - 21 окт. В Москве на Борисовских прудах спасатели вытащили из воды мужчину, который спрыгнул с моста, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Вахтенным наблюдателем поисково-спасательной станции «Борисовская» был замечен человек, спрыгнувший с моста. По тревоге к месту происшествия немедленно направлена дежурная смена спасателей. В 40 метрах от берега спасатели обнаружили на поверхности воды мужчину и подняли на борт катера», – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.