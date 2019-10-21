РИАМО - 21 окт. В 2020 году в летние лагеря отправят порядка 52 тысяч детей из малоимущих семей Москвы, сообщил в понедельник заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«Мы сохраняем объемы летнего отдыха и в 2020 году планируем обеспечить летним отдыхом более 52 тысяч детей из нуждающихся московских семей», - сказал Филиппов на заседании комиссии Мосгордумы.

Повышенное внимание бюджет позволит уделять детям-сиротам. Сейчас 93% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях, получают от города выплаты, в том числе единовременные и ежемесячные компенсационные.