РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. Сотрудники водной секции турклуба «Пехорка» научили жителей подмосковной Балашихи технике водного туризма и управлению байдарками, сообщается на странице турклуба в соцсети «ВКонтакте».

Обучающее занятие состоялось 20 октября на карьере на территории Кучинского лесопарка. Руководитель секции водного туризма Борис Карабин в ходе мероприятия рассказал о каждой из представленных лодок различных типов – «Шуя-1», «Маринка-2», «Лена-Ш2», «Таймень-2», «Мастро-380» – и самодельном каяке. Познакомиться с этим видом спорта пришло около 50 человек.

«Инструкторы провели обучение по управлению судами и технике безопасности на воде, после чего эти знания были закреплены на судах, где каждый смог прокатиться сначала с инструктором, а потом и самостоятельно. На воде были установлены ворота, где каждый желающий мог отработать отдельные технические приемы. Старались уделить всем внимание и показали основы каждому пришедшему», – говорится в сообщении.

Помимо катания на байдарках всех участников ждал чай на костре. Взрослые вместе с детьми сами собирали байдарки, знакомились и общались.

В планах водной секции турклуба «Пехорка» водное ралли и соревнования по технике водного туризма.