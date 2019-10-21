РИАМО – 21 окт. На строящихся станциях Московских центральных диаметров (МЦД) в Подмосковье устранено почти 400 нарушений в сфере благоустройства, чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 22 августа региональный Госадмтехнадзор начал проверки строящихся объектов МЦД.

«Так, по требованию инспекторов Госадмтехнадзора подрядные организации устранили 116 нарушений правил благоустройства в Одинцовском городском округе на станциях Немчиновка, Сколково, Баковка и Одинцово. Наведен порядок также на станциях МЦД Новодачная и Долгопрудная, здесь к ответственности была привлечена администрация муниципального образования, и устранено 30 различных нарушений», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он дополнил, что в Лобне приведены в соответствие с нормами благоустройства станции Водники, Хлебниково, Шереметьевская и Лобня. На вышеперечисленных станциях устранено 88 нарушений в сфере благоустройства.

В Ленинском городском округе инспекторы ведомства заставили подрядчиков работать в соответствии с правилами областного законодательства на станции Битца. Здесь устранено 13 нарушений.

Кроме того, на Курском направлении Московской железной дороги сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности подрядчиков станций Силикатная и Подольск. Устранено 54 различных нарушения.

Свыше 90 нарушений чистоты, порядка и благоустройства были устранены на участке строительства МЦД в городском округе Красногорск, на станциях Пенягино, Павшино, Красногорская, Опалиха, Аникеевка, Нахабино.

Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.