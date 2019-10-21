РИАМО - 21 окт. В трех подмосковных городах 20 октября температура поднялась до рекордных значений, в целом среднесуточная температура превысила норму на 8-9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Двадцатое октября в регионе, как и предыдущие дни, оказалось очень теплым. Среднесуточная температура превысила норму на 8-9 градусов. В некоторых городах обновились рекорды температуры.

«Среди рекордсменов — Можайск, где воздух прогревался до 19,3, что выше предыдущего (рекорда - ред.), зафиксированного в 1957 году, на 4 градуса. Обновился абсолютный максимум для 20 октября и в Коломне, который теперь составляет 19, прежний, 16,4 градуса, наблюдался в 2012 году», — говорится в сообщении.

В Серпухове воздух прогрелся до плюс 19,9 градуса — был побит рекорд 2012 года, который составлял 14,9 градуса.