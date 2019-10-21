РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. В подмосковных Люберцах прошел межнациональный музыкальный фестиваль, в нем приняли участие свыше 40 исполнителей и творческих коллективов, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Двадцатого октября в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина прошел яркий и колоритный музыкальный межнациональный фестиваль, посвященный Дню народного единства 4 ноября. Он продлился свыше 5 часов. В окружном фестивале приняло участие более 40 исполнителей, были представлены как музыкальные и творческие коллективы численностью до 40 человек, так и отдельные музыканты», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что в рамках фестиваля звучали песни на русском, украинском, армянском, грузинском, казахском, мордовском, азербайджанском, белорусском, финском и других языках.

«Лучшие исполнители, отобранные компетентным жюри, смогут выступить на гала-концерте 4 ноября в 12:00 в парке «Наташинские пруды». Там всех участников мероприятия наградят дипломами «РосМолСпорт Московской области» и комитета по культуре администрации горокруга Люберцы», – заключил Агаджанян.