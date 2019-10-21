РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. В подмосковном Подольске в преддверии школьных каникул сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами, рейд стартовал в понедельник, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии школьных каникул ОГИБДД УМВД России по Подольску в период с 21 октября по 10 ноября проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», а также «Ребенок – пассажир, пешеход» – с 28 октября по 3 ноября», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятий сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение ПДД водителями, пешеходами и многое другое.