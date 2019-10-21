РИАМО - 21 окт. В Московском физико-техническом институте планируют вдвое сократить отъезд молодых ученых за границу, для этого в вузе будут создавать лучшие условия для специалистов, сообщил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

По его словам, основным причинами эмиграции молодых специалистов являются отсутствие оборудования, жилья и зарплата. В вузе уже сфокусировались на оборудовании, так как при его наличии ученые и студенты начинают «кучковаться» вокруг него и создаются лаборатории.

«Я уверен, что мы сократим отъезд выпускников в два раза. То есть до 4%. Совсем прекратить отъезд будет неправильно. Настоящий ученый обязательно должен где-то стажироваться, ездить на конференции, иначе он не будет ученым первого класса», – сказал Кудрявцев в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что специалист должен уезжать, работать за рубежом и приезжать обратно.

По его словам, сокращения отъезда планируется достичь в течение трех лет путем создания лучших условий.

«Сейчас мы работаем над созданием лучших условий для молодого ученого, помогаем ему построить карьеру, определить его по соответствующей тематике в научную группу, институт», – подчеркнул ректор.