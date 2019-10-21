РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. За минувшую неделю с несанкционированных свалок на территории Люберец вывезли более 100 кубических метров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании замруководителя управления благоустройства администрации горокруга Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке (территории Люберец – ред.) были задействованы 93 единицы спецтехники и 995 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 100 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, также продолжаются работы по благоустройству на улице Звуковая, они завершатся 31 октября.