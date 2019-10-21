РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. Балашихинский городской суд арестовал местного жителя по подозрению в краже магнитолы и инструмента из автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестный украл из его автомобиля отечественного производства, припаркованного во дворе дома на улице Маяковского, магнитолу и инструмент, причинив материальный ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 33-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.