РИАМО - 21 окт. Различными мерами социальной поддержки пользуется каждый третий житель Москвы, в следующем году в столице на соцподдержку планируется потратить 537,8 миллиарда рублей, сообщил в понедельник заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«На сегодняшний день практически каждый третий москвич пользуется мерами социальной поддержки, которые предоставляются городом», - сказал Филиппов на заседании комиссии Мосгордумы.

Он уточнил, что 537,8 миллиарда рублей заложено в бюджет на социальную поддержку москвичей. Это не 19% больше, чем в прошлом году.

Он добавил, что среди приоритетов в социальной сфере - поддержек пенсионеров, в частности, минимальная пенсия будет превышать прожиточный минимум пенсионера в полтора раза.