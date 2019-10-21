РИАМО - 21 окт. Для доноров Подмосковья подготовили интерактивную карту станций переливания крови, карта опубликована на официальном портале правительства Московской области.

На карте указаны станции переливания крови и отделения трансфузиологии при больницах и поликлиниках. В описании каждого объекта можно посмотреть контакты медицинских учреждений.

Донорская кровь необходима при проведении операций, тяжелых травмах и заболеваниях. Донорами могут стать все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. При себе необходимо будет иметь паспорт.

В Подмосковье за 8 месяцев организации службы крови заготовили более 39 тонн донорской крови и ее компонентов. Компоненты крови поступают в медицинские организации области, в том числе в перинатальные центры. Главным учреждением службы крови в Подмосковье является Московская областная станция переливания крови.