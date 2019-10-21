РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Люберецкой подстанцией скорой медицинской помощи на минувшей неделе было принято 2253 вызова, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанцией скорой медицинской помощи горокруга Татьяна Кабелькова.

«Всего за неделю принято 2253 вызова, из них было обслужено 396 вызовов в экстренной форме, бригадами обслужены 1562 вызова в неотложной форме, 122 обращения были переданы в поликлиники», – сказала Кабелькова.

По ее словам, в городском округе в данный период работали 29 единиц санитарного автотранспорта. Средняя нагрузка на одну бригаду составляла 14,6 вызова в сутки.