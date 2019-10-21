РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 окт. Твердый сыр «Пещерный» сыроварни из Королева получил золото международного чемпионата сыроделов, сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

Сыроварня «Сыр & Beer» из Королева, которую развивают супруги Вячеслав и Эльвира Ковтун, приняла участие в чемпионате мира среди сыроделов. Самый крупный в мире сырный чемпионат World Cheese Awards – 2019 прошел с 17 по 20 октября в итальянском Бергамо. Его участниками стали 6,5 тысячи сыроварен.

«Несмотря на огромную конкуренцию, королевский сыр «Пещерный» признан лучшим <…> среди твердых сыров и получил золотую медаль. Поздравляю наших мастеров!» – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.