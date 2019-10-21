РИАМО - 21 окт. Сведения в отношении ООО «МИГ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на ремонтные работы во дворах жилых домов в городском округе Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, администрация направила в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «МИГ» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МИГ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.