РИАМО – 21 окт. Ряд российских банков, брокеров, страховых компаний и пенсионных фондов предложил ЦБ отменить 27 устаревших «антиотмывочных» норм, сообщает РБК.

Ранее ЦБ инициировал проведение «регуляторной гильотины», то есть отмену или модификацию устаревших норм.

«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сказал представитель пресс-службы ЦБ.

Банку России поступили предложения по послаблениям в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. Это затрагивает основной «антиотмывочный» закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Также участники рынка предлагают не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России. Кроме того, поступило предложение закрепить минимальную сумму транзакции, при которой организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции.

Участники рынка хотят вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников, которые сейчас приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов, таких как брокеры или управляющие компании. Также есть намерение убрать страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни, из-под действия «антиотмывочного» закона.