РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. С Юбилейной улицы подмосковного Подольска до 19 ноября по просьбе местной жительницы уберут брошенный автомобиль, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на брошенный автомобиль на улице Юбилейная. Она отметила, что у дома №32 стоит брошенный автомобиль, который необходимо убрать. Администрация округа рассмотрела данное обращение, по указанной информации был проведен осмотр.

«Факты подтвердились. Работы будут проведены в срок до 19 ноября. В настоящее время ведутся работы по выявлению собственника транспортного средства в соответствии с постановлением главы округа «О порядке выявления, вывоза и утилизации брошенного автотранспорта на территории городского округа Подольск Московской области». Также было вывешено уведомление», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.