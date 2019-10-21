РИАМО - 21 окт. Мужчина обнаружил пропажу iPhone X и списание 180 тысяч рублей со своей банковской карты после ночи, проведенной в баре в Басманном районе столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По данным полиции, 32-летний мужчина отдыхал с другом в баре на Покровском бульваре в ночь с 18 на 19 октября.

«Приблизительно в 7 часов утра, выйдя из бара, заявитель обнаружил пропажу телефона iPhone X, а в 21:30 узнал, что с банковской карты неизвестный похитил денежные средства в размере 180 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.