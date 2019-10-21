РИАМО – 21 окт. По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в 2019 году самой необычной стала заявка на патент на зимний гаечный ключ, сообщает РИА Новости.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», – сказал Ивлиев.

Он подчеркнул, что данный ключ по достоинству смогут оценить те, кому приходилось сталкиваться с необходимостью «закрутить или открутить какую-то гайку в 40-градусный мороз».

По его словам, в текущем году наибольшее количество патентных заявок относилось к таким областям, как электротехника, добыча нефти и газа, медицина и сельское хозяйство.