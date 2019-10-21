РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли около 8,9 тысячи обращений жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«С 14 по 20 октября в ЕДДС-112 Люберец поступило 8890 обращений, из них 669 – на горячую линию администрации и 8221 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии администрации поступило 15 обращений по вопросам ЖКХ, 22 – по вопросам экологии, три – по вопросам благоустройства территории, 5 – по работе уличного освещения, два – о бездомных животных, одно обращение – по вопросам работы ГИБДД.