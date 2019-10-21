РИАМО - 21 окт. В столичном районе Северное Измайлово полицейские задержали безработную женщину, которая во время ссоры с супругом нанесла ему несколько смертельных ударов ножом, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в жилом доме на улице 3-я Парковая.

«Задержана неработающая женщина 1981 года рождения. Во время ссоры она нанесла колото-резаные раны мужу 1979 года рождения, который от полученных травм скончался», – сказал собеседник агентства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее смерть).