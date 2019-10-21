РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Юнармейцы подмосковных Люберец сыграли в военно-историческую онлайн-игру War Thunder в игровом комплексе парка «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Игру посвятили боевой авиации, бронетехнике и флоту времен Второй мировой войны.

«Юнармейцы из городского округа Люберцы отбили нападение виртуального противника! Военно-историческая онлайн-игра War Thunder прошла в игровом комплексе парка «Патриот». Игра развивает навыки командной работы, учит принимать решения, помогает моделировать различные ситуации, а также формирует способность к параллельному выполнению нескольких задач», – говорится в сообщении.

В программе онлайн-игры –моделирование сложных ситуаций, одновременное выполнение нескольких задач, готовность брать на себя ответственность.

После игры юнармейцы посетили Партизанскую деревню, оценили обширную коллекцию военной техники музея и сразились в лазертаг.