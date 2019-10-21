РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 окт. Общественники Королева в ходе проверки выявили контейнерную площадку, не соответствующую экологическим нормам, сообщается Instagram-аккаунте городской общественной палаты.

Общественники проверили часть контейнерных площадок в Королеве на соответствие новому экологическому стандарту.

«Мониторинг санитарного содержания контейнерной площадки, расположенной по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Большая Комитетская, дом №4/24, показал, что площадка не соответствует нормам действующего законодательства. Есть ограждение с трех сторон и твердое асфальтированное покрытие, на котором стоит бункер для крупногабаритного мусора. При этом на этой открытой площадке стоят два синих сетчатых контейнера, которые должны быть на площадке под водонепроницаемой крышей», – говорится в сообщении.

Кроме того, синий бункер заполнен мусором разного характера, в том числе и полиэтиленовыми пакетами с бытовыми отходами. По результатам проверки составлен акт, который будет направлен в адрес регионального оператора.