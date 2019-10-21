РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез почти 30 тысяч кубических метров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Безсонова.

«С 14 по 20 октября в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29985 кубометров твердых коммунальных отходов. Также вывезли 905 кубометроы сухих отходов РСО», – сказала Безсонова.

Она добавила, что ежедневно в городе работают 48 единиц спецтехники. В частности, это 19 мусоровозов ТКО, 21 бункеровоз и другие.