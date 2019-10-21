РИАМО - 21 окт. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение Московского областного УФАС России признать необоснованной жалобу на министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Навигатор-Т» на действия Минсельхозпрода во время проведения электронного аукциона на закупку газодымозащитных комплектов.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Навигатор-Т» обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС.