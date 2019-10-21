РИАМО - 21 окт. Компания Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича может приобрести участок земли у станции метро «Шелепиха», по оценкам экспертов, компания сможет возвести там около 170 тысяч квадратных метров недвижимости, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«ГК «Букет» продает один из крупнейших своих девелоперских активов — площадку в Причальном проезде, 8, у станции метро и МЦК «Шелепиха» <…>. Покупателем может стать Level Group Вадима Мошковича. Представители сторон воздержались от комментариев», — говорится в материале.

Этот участок занимает 2,6 гектара на территории бывшего Московского жирового комбината. Основной специализацией компании «Букет» был выпуск масложировой продукции, она управляла комбинатами в столице и других городах. Сейчас «Букет» проходит процедуру банкротства.

По мнению управляющего партнера «Метриума» Марии Литинецкой, Level Group сможет возвести около 170 тысяч квадратных метров недвижимости в Причальном проезде. Из них жилая площадь может составить около 130 тысяч квадратных метров. Эксперт оценивает объем инвестиций в 8 миллиардов рублей.

По мнению партнера Colliers International Владимира Сергунина, сумма сделки с «Букетом» может составить 3-3,5 миллиарда рублей. Он также оценил выручку Level Group от продажи квартир примерно в 25 миллиардов рублей.

В компании Knight Frank отметили, что в этом районе высокая конкуренция, так как рядом строят еще семь жилых комплексов.