РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. Депутаты подмосковного Подольска обсудили реализацию индивидуальных образовательных маршрутов образовательных организаций и учащихся в рамках проекта «Крепкая семья», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа муниципальный куратор партийного проекта «Крепкая семья», депутат Надежда Белова провела рабочее совещание.

«В рамках совещания обсудили ряд вопросов: подведение предварительных итогов летней оздоровительной кампании; систему поддержки талантливых детей; современную образовательную инфраструктуру; привлечение и создание условий по участию для семей с детьми-инвалидами; привлечение волонтеров из числа студентов для работы с семьями и детьми группы риска», – говорится в сообщении.

Отдельным блоком вопросов шло обсуждение подготовки дорожной карты по реализации индивидуальных образовательных маршрутов образовательных организаций в целом и отдельных категорий обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке.

«Мы стараемся работать в прямой связке со всем заинтересованным сообществом: родителями, детьми, представителями образовательных организаций всех уровней и социальными педагогами. Нам важно услышать и выслушать каждого участника процесса. Данные вопросы рассматривались на заседании депутатской комиссии по образованию и получили позитивную оценку», – отметила Белова.