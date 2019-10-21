РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Более 25 единиц спецтехники привлекли на минувшей неделе к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети (Люберец – ред.) осуществляли 72 сотрудника подрядных организаций, было задействовано 26 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов», – сказал Подлозный.

За данный период было убрано 190,5 кубических метров смета и 183 кубических метра мусора.