РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. В Подольске 23 октября состоится посвященный осени музыкально-литературный вечер с участием творческих коллективов округа, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце культуры «Октябрь» 23 октября в 19:00 пройдет литературно-музыкальный вечер «Осенний блюз», посвященный нелюбимому многими времени года. Специально для этого вечера мы собрали лучшие стихотворения и рассказы русских поэтов и писателей, а также романсы и блюзы на осеннюю тему», – говорится в сообщении.

В мероприятии будут принимать участие воспитанники театрального коллектива «Свеча», музыкально-хоровой студии «Радуга», оперной студии Dolce Voce. Проходить литературно-музыкальный вечер будет в малом зале ДК бесплатно.