РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 34 раза выезжали по сигналу тревоги на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 34 выезда по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации пяти пожаров», – сказал Иванов.

По его словам, один пожар произошел в поселке Томилино, на улице Пушкина, дом №30.

«Из-за пожара обгорела одна из комнат, пострадавших нет», – уточнил Иванов.