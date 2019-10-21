РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 окт. Два отделения спортивной школы в Королеве получили статус олимпийского резерва, сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

Право использовать в своем названии наименование «олимпийский» присвоено двум отделениям спортивной школы «Королев» министерством спорта России.

«Наши спортивные школы всегда показывали высокие результаты в различных дисциплинах. Отделение хоккея на траве подтвердило и отделение бокса получило статус олимпийского резерва. От души поздравляю спортсменов и тренеров с высокой оценкой их деятельности!» – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

В спортивной школе теперь три отделения, имеющие статус олимпийского резерва: отделение хоккея на траве, бокса и спортивной гимнастики.