РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 окт. Госавтоинспекторы провели для учащихся школы №19профилактическое занятие по безопасному поведению на дороге, сообщила инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Ольга Татаринова.

«Акцент в работе с учащимися сделали на разъяснении, как выбрать безопасный путь от дома до школы. Инспекторы рассказали о правилах безопасного перехода проезжей части по пешеходному переходу и необходимости использовать в одежде световозвращающих элементов», – сказала Татаринова.

Она добавила, что школьникам продемонстрировали тематические видеофильмы.

«Особое внимание уделили административной ответственности за нарушение ПДД и разбору различных «дорожных ловушек». Кроме того, обсудили основные ошибки, которые допускают несовершеннолетние при участии в дорожном движении», – заключила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения.