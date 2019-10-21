РИАМО – 21 окт. Специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей пришли к выводу, что в 2020 году примерно каждая десятая российская компания намерена провести сокращения, пишет в понедельник газета «Известия».

Всего было опрошено 150 работодателей. В 19% из них сокращения провели в этом году, в 49% компаний количество сотрудников увеличилось.

«По данным исследования, сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании. При этом оклады сотрудников увеличились в 43% фирм и предприятий, в 53% — остались без изменений, а об уменьшении окладов заявил лишь 1% работодателей», — говорится в сообщении.

В 2020 году на увеличение фонда оплаты труда рассчитывают 55% респондентов, 21% них однозначно заявили о таких планах. В 8% случаев ожидают, наоборот, уменьшения.

Также в следующем году 62% компаний прогнозируют рост численности персонала, о сокращениях заявили 9%. В прошлом году уменьшить количество работников планировали 21% опрошенных работодателей.

Минтруд сообщает, что сейчас рынок труда находится в стабильном положении, работодатели заявили в службы занятости 1,7 миллиона вакансий. Уровень безработицы по данным на 1 октября составляет 0,9%, всего в стране зарегистрировано около 662,2 тысячи безработных. В ведомстве рассчитывают, что в следующем году этот показатель останется на таком же уровне.

«Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, напротив, назвал стабильность на рынке труда напряженной. По его мнению, она не поддержана ростом экономики и носит чисто статистический характер», — отмечается в статье.

По мнению эксперта, если бы не демографическая яма 1990-х, безработица бы выросла, ведь особых драйверов спроса на рабочую силу в экономике, особенно в коммерческом секторе, нет. При этом в некоторых сферах спрос есть, не хватает врачей и среднего медицинского персонала, учителей, особенно в сельской местности.

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