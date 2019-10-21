РИАМО - 21 окт. В столичном регионе на текущей неделе среднесуточная температура воздуха будет превышать октябрьскую норму на 6-7 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На этой неделе в Московском регионе по-прежнему будет сохраняться теплая погода. Превышение статистических норм будет составлять примерно 6-7 градусов. И такая погода не так уж и часто бывает в Москве. Дневные часы температура воздуха будет выше 10 градусов, мы рассчитываем от 10 до 13 градусов. В ночные часы плюс 6-9 градусов», - сказал Синенков.

Он отметил, что при облачной погоде с прояснениями временами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть западного и юго-западного направления. Атмосферное давление составит 750-752 миллиметров ртутного столба.

По его словам, в ночь на вторник в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, поэтому во вторник днем столбик термометра поднимется до плюс 8-10 градусов.

«Но уже в ночь на среду температура начнет повышаться и будет редкий случай, когда днем будет холоднее, чем ночью. Мы ожидаем, что в ночь на среду в столице к утру температура повысится до 13-15 градусов. Соответственно днем в среду тоже будет около 13-15 градусов, при этом возможен небольшой кратковременный дождь», - уточнил Синенков.

Он добавил, что в четверг и пятницу температура днем удержится в пределах 10-13 градусов тепла, а ночью от 6 до 9 градусов тепла.

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