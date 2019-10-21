РИАМО - 21 окт. В Оружейном переулке ночью в понедельник в одном из зданий произошло возгорание, прибывшие на место пожарные спасли пять человек и потушили огонь, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Ночью в Оружейном переулке, дом 13, строение 1, произошло загорание в венткоробе. Прибывшими на место пожарно-спасательными отрядами спасено пять человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано.

По данным открытых источников, по указанному адресу находится ресторан.